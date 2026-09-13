Зелена светлина за партията на Радев. Решението на съда
Прокурорът по делото заяви, че законовите изисквания са спазени и няма пречки за вписване
Следете всички новини, анализи и коментари за Политическа Партия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Прокурорът по делото заяви, че законовите изисквания са спазени и няма пречки за вписване
Партията ще се яви самостоятелно на предстоящите парламентарни избори
Движението "Ние идваме!" става политическа партия
Пазарджик. Офис на политическа партия е бил разбит рано тази сутрин в Пазарджик. За случая е получен сигнал в полицията, съобщи говорителят на ОД на М...