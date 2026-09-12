Гражданска инициатива помага за Великден на хората в две български села
Даряват консерви
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Брюксел. Над 660 000 граждани на Европейския съюз са се подписали за гражданската инициатива срещу Трансатлантическото партньорство за търговия и инве...
Брюксел. Гражданска инициатива събира гласове за легализиране на канабиса в Европейския съюз. Целта е Съюзът да възприеме обща политика за контрол и р...
София. Възможност депутати и общински съветници, загубили доверието на своите избиратели, да бъдат отзовавани, поиска "Гражданска инициатива". В нефор...