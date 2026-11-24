Румъния проучва възможността да изгради първата си магистрала чрез публично-частно партньорство. Проектът е за високоскоростния път A5 Букурещ - Гюргево, който трябва да осигури пряка връзка с границата с България.

При този модел частен инвеститор може да поеме финансирането, строителството и поддръжката на трасето. Вложените средства ще се възстановяват чрез пътни такси от шофьорите или чрез плащания от държавата за поддържане на пътя в експлоатационна готовност.

Предвижда се новата магистрала да бъде с дължина от около 51 километра. В момента румънските власти разглеждат седем възможни трасета, от които предстои да бъдат избрани две за по-задълбочено проучване.

Договорът за изготвяне на предпроектното проучване беше подписан през декември 2025 година с консорциум от румънски и турски компании.

Срокът за изпълнение е 18 месеца, а финансирането е осигурено от европейските фондове и румънския държавен бюджет.

Ако бъде избран моделът на публично-частно партньорство, договорът с инвеститора може да бъде за период от 20 до 30 години.

Така Румъния би могла да се сдобие с първата си магистрала, за преминаването по която шофьорите да заплащат отделна такса.

Към момента пътуването между Букурещ и Гюргево се осъществява основно по националния път DN5, който разполага с по две ленти в посока, но няма характеристиките на автомагистрала. Новото трасе трябва да облекчи интензивния автомобилен и товарен трафик между двете държави.

Какво означава проектът за България?

Новата румънска магистрала е пряко свързана с плановете за изграждане на втори мост над река Дунав между Русе и Гюргево. Именно местоположението на бъдещия мост ще бъде определящо за окончателния избор на трасе на румънската магистрала.

От българска страна пък се изгражда автомагистрала "Русе - Велико Търново", която ще бъде с дължина от около 133 километра.

Реализирането на трите инфраструктурни проекта би осигурило значително по-бърза транспортна връзка между Северна и Южна Европа през територията на България и Румъния.