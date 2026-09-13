Не купувайте боя на око. Ето как да изчислите точните литри за всяка стая
Няколко прости сметки показват колко ви трябва за стените, колко да извадите за прозорците и вратите и какъв резерв да оставите
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Няколко прости сметки показват колко ви трябва за стените, колко да извадите за прозорците и вратите и какъв резерв да оставите
Скрити профили, завеси от тавана и автоматично управление променят начина, по който оформяме прозорците
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