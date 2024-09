Хилтън София, емблематичният петзвезден хотел в сърцето на града, откри новия си панорамен етаж с 11 премиум стаи и спиращи дъха гледки. Сред ексклузивните стаи се открояват четири първокласни апартамента и един президентски апартамент, проектирани, за да задоволят нуждите и на най-взискателните гости.

Разположени на новия 10-и етаж, луксозните стаи съчетават елегантност и комфорт и предлагат панорамен поглед към града през големите френски прозорци от пода до тавана.

Както и при останалите модерно преустроени стаи в Хилтън София, в луксозните апартаменти на 10-ия етаж интериорният дизайн е вдъхновен от красивите паркови площи наоколо, а всеки детайл е изпипан до съвършенство, което осигурява един незабравим престой на гостите, напомнящ за освежаваща разходка сред природата. За това допринася и огромното пoдoбpeниe, налично във всяка стая след реновацията на хотела, а именно инсталирането на oтвapяeми пpoзopци. Всяка ексклузивна стая на последния eтaж разполага cъc coбcтвeнa тераса c нacтилĸa от дeĸинг, a президентският апартамент – и c 270-гpaдycoвa панорамна глeдĸa към цяла София, включително в банята. Toй се отличава също c уединеност, собствен почерк в интериора и нaй-виcoĸo ниво на лyĸc.

„Развълнувани сме да отворим вратите на новия си панорамен етаж, който отговаря на най-високите стандарти и с който целим да вдигнем нивото в нашата индустрия, когато става дума за премиум изживяване“, заяви Бони Манси, генерален мениджър на Хилтън София.

Луксозните апартаменти на последния етаж на хотела са част от скорошната впечатляваща трансформация на хотел Хилтън София, основана на мотото „Парк в хотела и хотел в парка“. Реновираният Хилтън разполага с 259 луксозно обзаведени и обновени стаи за настаняване, а черешката на тортата сред тях са именно единадесетте ексклузивни апартамента на последния панорамен етаж на сградата. Модернизираният конферентен център на Хилтън пък разполага с техника от последно поколение и общо 13 мултифункционални пространства, които осигуряват нов стандарт за корпоративни събития в България, съчетавайки изтънченост, функционалност и грижа за природата. Симетрията на сградата, гледайки към бул. „България“, се допълва от изцяло новия Executive Lounge.

