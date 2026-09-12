София става столица на италианската кухня чрез двама шеф готвачи в Хилтън
Двамата кулинарни експерти са подготвили уникална гала вечеря на 21 ноември
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Двамата кулинарни експерти са подготвили уникална гала вечеря на 21 ноември
Събитието ще е в градината на ресторант OXBO, а приходите от билетите ще бъдат дарени на Софийския зоопарк
Двамата ще излязат на корта на 17 септември
Има 11 премиум стаи, сред които впечатляващият президентски апартамент от най-висок клас
Тrumр Іntеrnаtіоnаl щe бъдe пpeимeнyвaн нa Wаldоrf Аѕtоrіа
Магнатът е починал от естествена смърт в дома си в Лос Анджелис
Хотелската верига "Хилтън" е станала обект на хакерска атака, като киберпрестъпниците са се целели в информацията за кредитните карти на клиентите, съ...
В арест в Ел Ей се озова Конрад, брат на Парис Хилтън, също наследник на прочутата империя. Той е разследван за инцидент в самолет, пътуващ от Лондон...
Две от емблемите на столицата смениха собствениците си