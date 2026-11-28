Потресаващи разкрития за физическо и психическо насилие над деца направи омбудсманът Велислава Делчева след внезапна проверка във Възпитателното училище-интернат (ВУИ) „Христо Ботев“ в плевенското село Подем. Сигналът е подаден лично от нея, след което държавното обвинение незабавно се самосезира и започна разследване.

Шокиращи разкрития

На 25 ноември 2026 г. екип на омбудсмана, действащ в качеството си на Национален превантивен механизъм (НПМ), влиза без предупреждение в интерната в Подем. По време на инспекцията проверяващите попадат на изключително притеснителни данни за системен тормоз и агресия спрямо непълнолетните възпитаници.

Въз основа на събраните сведения Делчева незабавно сезира Окръжната прокуратура в Плевен. Паралелно с това за фрапиращите констатации е уведомен и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, под чиято шапка функционира самото възпитателно училище-интернат.

Спешна евакуация на жертвите

Омбудсманът е категорична, че децата, за които има данни, че са станали обект на агресия, не трябва да остават нито ден повече в институцията. Велислава Делчева настоява пострадалите непълнолетни да бъдат незабавно изведени от интерната в Подем и преместени на сигурно място – в кризисен център или в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР в Горна Оряховица. Основната цел на спешната мярка е да се гарантира безопасността им и да се предотврати всякакъв риск от последващо насилие или натиск върху тях.

Прокуратурата влезе в действие по тежък текст от НК

Реакцията на съдебната власт не закъсня. На 27 ноември 2026 г. Районната прокуратура в Плевен официално образува досъдебно производство. Разследването се води за престъпление по чл. 187, ал. 1 от Наказателния кодекс – текст, който предвижда строга наказателна отговорност за изтезаване на малолетно или непълнолетно лице, намиращо се под грижите или възпитанието на друго лице.

В рамките на започналите процесуално-следствени действия разследващите вече са извършили детайлен оглед на местопроизшествието и са разпитали редица свидетели. Иззети са и веществени доказателства, имащи отношение към случая. Всички деца, за които има индикации, че са пострадали, вече са освидетелствани от съдебни лекари, а по делото са назначени и специализирани медицински експертизи, които трябва да установят точния характер и давността на нанесените травми.



