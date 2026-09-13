Отново свирепа агресия в Пловдив. Този път с дете
13 ученици нападнаха свой връстник и го гориха със запалка
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13 ученици нападнаха свой връстник и го гориха със запалка
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