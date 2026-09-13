Петгодишно дете е пребито, лекарите откриха следи от жестоко насилие
Случаят е разкрит след сигнал от дежурен лекар в Монтана, а прокуратурата вече наблюдава разследването
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Случаят е разкрит след сигнал от дежурен лекар в Монтана, а прокуратурата вече наблюдава разследването
Вали и в Троянско, Балкана побеляха
Заради пияни цигани
Инцидент във Врачанско
За щастие пострадали няма
Жената горяла в двора на семейната къща и се опитвала да се самозагаси
Снежната покривка в региона е най-голяма в страната
Инцидентът е станал снощи в района на спирка Радовене
Един от местните жители е получил заплаха от анонимен профил във Фейсбук
Лампите в село Мало Пещене светнали, но като свещи
Няма сигнали за възникнали проблеми с водоподаването на територията на областта
Регионалният министър Петя Аврамова провери пътищата във Врачанска област
Огънят е дошъл от запалени стърнища
Детето е било прието в многопрофилната болница в Мездра с леки наранявания по лицето, оказана му е медицинска помощ и е освободено , без опасност за ж...
Заразата е била установена в ловното стопанство „Дъбника“, съобщи информационната агенция BulNews
Мъж от циганската махала във врачанското село Гложене, е заклал жена си и след това направил опитал да се самоубие
80 баници бяха изядане по време на празника във врачанското село
Една от най-бедните общини във Врачанско е Хайредин. Хората там не помнят да са виждали основен ремонт на третокласната пътна мрежа повече от 30 годин...
Два пъти са се увеличили проверките за тютюнопушене на обществени места във Врачанско, сочат последните актуални данни на РЗИ. От началото на годината...
Страх от змии спирал инкасатора да влиза в дворовете на хората