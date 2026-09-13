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ВИДЕО: Хасково под вода

ВИДЕО: Хасково под вода

Хасково. Изключително неприятна е обстановката в Хасково в следствие на тежките климатични условия днес. Това се вижда от клип, изпратен от читател на...

25 октомври | 15:40
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