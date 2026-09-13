Село 36 часа без ток, учениците вкъщи
Само едно училище не отвори врати в понеделник заради усложнената зимна обстановка в Пиринския край. Неочаквана ваканция получиха стотици деца в симит...
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Само едно училище не отвори врати в понеделник заради усложнената зимна обстановка в Пиринския край. Неочаквана ваканция получиха стотици деца в симит...
Скъса се стената на язовир „Черни връх", областта е в бедствено положение Обстановката след наводнението в Бургас се усложнява. Преди минути бе свика...
Хасково. Изключително неприятна е обстановката в Хасково в следствие на тежките климатични условия днес. Това се вижда от клип, изпратен от читател на...