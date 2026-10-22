Топ синоптик прогнозира: Студ, дъжд и мъгли, но ето кога започва сиромашкото лято

Днес е дъждовен ден. В момента валежите са над централните части от Дунавската равнина и около Бургас, като следобед и през нощта нови валежи се очакват в западната половина от страната. Утре ще премине студен атмосферен фронт с валежи, по-интензивни в западните и централните части от нашата страна.

Това каза синоптикът Петър Янков в студиото на "България сутрин".

От думите стана ясно, ще има и захлаждане.

"Ако днес максималната температура в София бъде около 18-19 градуса, то утре ще е около 13-14°. Очаква се понижение на температурите с около 5 градуса. Следващите дни ще преминат под знака на мъглите и облаците. В събота ще бъде облачно, късно следобед в югозападните райони може да има разкъсана облачност. В неделя се очертава облачно време с възможност за превалявания следобед по Южното Черноморие и в Сандански", допълни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тогава ни очакват температури от 15 до 20°.

"В София максималните температури ще са около 16°. За планинарите събота ще бъде по-подходящ ден. И в събота, и в неделя ще има закрити била и върхове, температурите над 2500 метра ще са между 1 и 3 градуса. Температурите на 1500 метра ще бъдат около 10-11°", подчерта синоптикът.

В началото на следващата седмица отново ни очаква значителна облачност.

"От вторник започва време с чести мъгли и слънчеви часове в следобедните диапазони. Температурите ще се повишат слабо - между 17 и 20°. Сутрин ще има мъгли и разкъсана облачност. Така ще започне и сиромашкото лято. До края на месеца не се очакват сериозни валежи. Ще има намалена видимост в сутрешните часове. Средните температури ще са между 17 и 21 градуса", прогнозира още Янков.

Той поясни, че началото на "сиромашкото лято" започва с мъгли и слънце, а температурата на морската вода е около 17 градуса.

"Съществените превалявания ще са само днес и утре, след което започва есенно и скучно време", заключи синоптикът.