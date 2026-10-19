Два града ликуват! Нови пътни отсечки

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви пред журналисти, че нулевият и вторият лот на пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени догодина. Аз лично смятам, че в рамките на следващата година тези два участъка трябва да се завършат, особено нулевият лот, който е по-напреднал, коментира министър Шишков, след като инспектира ремонтите дейности по третокласния път Иново - Бойница - Кула край село Периловец.

Той отбеляза, че проектът за нулевия лот - до Видин, е бил спрян поради искане на Община Видин за изграждане на локални платна, за което е било необходимо изменение на Подробния устройствен план (ПУП). Шишков допълни, че вече е изготвено ново задание, което е съгласувано с всички институции. По думите му срокът за евентуално обжалване изтича скоро, след което се очаква министърът да издаде заповед за допускане на изменение на ПУП.

За останалите три лота от пътя министърът отбеляза раздадените аванси без пълна проектна готовност и индексация, като оприличи тази ситуация със случилото се с магистрала „Хемус“. „Проблемът с този път е поредният инхаус, поредните закононарушения, които са извършвани в периода 2020 г. Пак имаме раздадени аванси, ситуацията е абсолютно същата като „Хемус“, коментира министърът.

По думите на Шишков за трите лота се водят финални разговори за цени и условия, като се предлага моделът - строителството да приключи за 2 години и половина, а държавата да изплати обектите разсрочено за 5 години.

Министър Шишков заяви, че истинският път между Видин и София и Кулата е през тунела под Петрохан, който по думите му по-вероятно ще е с прогнозна дължина около 10 км. Шишков съобщи, че се работи по процедурите за ОВОС и избор на трасе и напомни, че се предвижда съоръжението да се реализира чрез публично-частно партньорство.