Проблеми на две граници. Камиони затрудняват трафика, Дунав спря фериботи

Силно интензивен е трафикът на два от основните гранични пункта между България и Турция. Най-сериозно е натоварването на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“, където има засилен поток от товарни автомобили на изход от страната. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР в информацията си за обстановката по българските граници.

Засиленият трафик засяга основно тежкотоварните превозни средства, които напускат България в посока Турция. Двата пункта са сред основните маршрути за международните автомобилни превози между Европа и Турция. При подобно натоварване шофьорите трябва да предвидят възможност за по-продължително преминаване и да следят актуалната информация за обстановката.

От „Гранична полиция“ не посочват конкретна продължителност на изчакването, нито съобщават за ограничения при преминаването на леки автомобили.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи. Продължават обаче затрудненията при фериботните превози по река Дунав заради ниското ниво на водата.

Временно не работят фериботните връзки „Оряхово - Бекет“ и „Свищов - Зимнич“. Първата е преустановила дейност още на 10 юли, а втората - на 21 юли. Причината и в двата случая е ниското ниво на Дунав, което не позволява нормалното обслужване на фериботните линии.

Пътуващите, които обичайно използват тези маршрути, трябва да се насочат към други действащи възможности за преминаване между България и Румъния.

Нормална е обстановката и на границата с Гърция. От „Гранична полиция“ припомнят, че през преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси с допустима маса до 3,5 тона.

През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават както леки автомобили и автобуси, така и товарни превозни средства.

Без затруднения се осъществява преминаването и на границите с Република Северна Македония и Сърбия. Според информацията на граничните власти трафикът е нормален на всички пунктове по двете направления.