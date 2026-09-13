Легенди на Бургас с писмо до Димитър Николов. 3 предложения за Евровизия
Недялко Йорданов и Стефан Диомов коментират подготовката на града за домакинството на песенния конкурс
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Недялко Йорданов и Стефан Диомов коментират подготовката на града за домакинството на песенния конкурс
Композиторът винаги е бил "за" младите хора да им се дава път в музиката
Нека да се спомним за него със светли чувства, призова композиторът
Само с малко повече оптимизъм и любов можем да излезем от кризата, казва големият композитор в специално интервю за в. "СТАНДАРТ"
Ванеса и Божидар разтърсиха Летния театър
Боян Михайлов и Ванина излизат на фестивала „Бургас и морето”
За мен беше удоволствие да й дам най-хубавите си песни, заяви композиторът
Ваксините са единственият начин да се преборим със заразата, заяви композиторът
Имахме нужда от герои и те се появиха, заяви композиторът
Сега съм добре, усмихнат съм, споделя композиторът
Композиторът е бил настанен в Инфекциозното отделение на УМБАЛ-Бургас
Имали сме по 1200 участия на година, разказва Стефан Диомов
Създателят на множество музикални звезди Стефан Диомов и оперната певица Весела Нейнски бяха част от журито на конкурса Мис Созопол 2016, което вчера...
Геновева Найденова завършва естрадния отдел на Консерваторията и започва музикалната си кариера през 1969-а в оркестъра към Културния дом на транспорт...
Кметът на Бургас Димитър Николов връчи на юбиляря почетния ключ на града Сия долетя от Щатите, Ева Найденова не дойде Стефан Диомов отпразнува 70 с...