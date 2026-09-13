Всичко за Стефан Диомов

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Диомов събра "тониките" за 70

Диомов събра "тониките" за 70

Кметът на Бургас Димитър Николов връчи на юбиляря почетния ключ на града Сия долетя от Щатите, Ева Найденова не дойде Стефан Диомов отпразнува 70 с...

04 август | 5:00
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