Стефан Диомов каза кой да ни представя на Евровизия

Композиторът Стефан Диомов коментира подбора на певците и изпълнителите, които ще се борят за възможността да представят страната ни на "Евровизия".

"Видях всички представени млади хора, които са се кандидатирали за "Евровизия" да представят страната ни. И да ви кажа, много ми харесва това, че са по-непознати от моето поколение, по-възрастните, да кажа легендарни певци. Защо да не ни представи един Фики например! Та той е голям талант! Роксана също", сподели той за "България Днес".

"Повече от шест десетилетия вървя по този път, това е много труден път, но те са нашето наследство", казва творецът.

"Много харесвам уникалните гласове на Мария Илиева, Миро и Любо Киров също имат страхотен талант, но добре, че този път са избрани по-непопулярни певци", смята Диомов.

БНТ обяви 15-те изпълнители, които ще участват в подбора. Любимецът на българската публика ще представи страната ни в международната фаза на песенния конкурс през май 2026 г. във Виена. Ето кои са артистите: "Керана и Космонавтите", Михаела Маринова, Михаела Филева, "Молец", Роксана, Фики, DARA, Дара Екимова, DIA, Елизабет, Innerglow, Мона, Прея, Вал и Вениамин.

Стефан Диомов сподели, че е посрещнал новата 2026 година с приятели и надеждата, че тя ще донесе мир не само за всички българи, а и за целия свят. На себе си пожелава да напише още някоя и друга песен.

"Иначе отсега започвам подготовката на коледния концерт, който по традиция правя всяка година в Бургас. Още сега започвам с подготовката, те са 4-5 на брой концертите и ще ми стигнат сигурно 11 месеца, за да бъде всичко наред", смее се композиторът.

Той има и своите препоръки към младите хора, които тепърва тръгват по трънливия път на музиката, както и на конкурса в "Евровизия". "Важно е да бъдат усърдни, да бъдат трудолюбиви, да знаят какво искат да постигнат и с много, много труд ще го сбъднат, защото не е лесно да си музикант и да караш хората да се чувстват по-добри". Той пожела и на начинаещите певци, композитори, текстописци, аранжори да бъдат целеустремени, защото "не може да станеш музикант, без да положиш огромен труд в успеха си", по думите му.

За себе си разказва, че като млад дори не е смеел да си помечтае, че един ден би могъл да има свой концерт в зала 1 на НДК, но му се случили три концерта именно в тази зала при пълни салони. "За мен беше истинска магия и искам да я пожелая на всеки музикант", казва Диомов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com