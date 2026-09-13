"Евровизия" също с нови правила: Победителят вече може да не е домакин
Това ще става при война, геополитическа нестабилност или друга сериозна заплаха за сигурност
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Това ще става при война, геополитическа нестабилност или друга сериозна заплаха за сигурност
Нилай от "Шербет от боровинки" е сред тях
Композиторът винаги е бил "за" младите хора да им се дава път в музиката
Специализантите от Академия “Борис Христов” в Рим пяха за 3 март
Водещ на телевизионно шоу нарече оттеглилия се Джо Байдън "легенда"
Така Бойко Борисов отговори на Дац и Александър
Ето по колко прибират родните певци по време на пандемията
Те са обвинени, че са хрантутници, прехранващи се с „подхвърлени огризки“
Безплатни уроци по пиано, пеене и вокално майсторство за деца и ученици организира Старозагорската митрополия от новата учебна година
България не участва в Евровизия 2019
В открита сцена за бургаските таланти ще се превърнат експоцентър "Флора" и пространството около него този уикенд
45-тото издание на очакваните празници ще се проведе от 21-ви до 24 април в Ямбол
В 11-то издание на Националния тракийски фолклорен събор в курорта Старозагорски минерални бани ще участват 200 състави от 64 български общини.Едина...
Родителите ми не вярваха, че изкуството ще ме храни, споделя прочутият изпълнител на романси Олег Погудин, известният изпълнител на руски романси, те...
Съборът „Свидня" край село Копиловци, община Георги Дамяново, събра за осми път в новото време 500 певци и танцьори от Северозапада и от съседна Сърби...
Преслава, Низамов и Светльо ще продължат като трио "Ти ни показа как шепа смели българи са спасили България преди два века!", беше коментарът на Дони...
Кандидати от рекорден брой държави участват на прослушването на 7 септември Кандидати от 15 държави са се регистрирали за участие в прослушването за...
Солистката на фолклорна група „Добруджа" Руска Димова с награда от феста Фолклорна група „Добруджа" при читалище „Доростол – 1870" в Силистра се зав...
Украйна състави "черен списък" с актьори и певци. На 14-те творци се забранява да влизат в страната. Песните и филмите им няма да се излъчват от нито...