Предстоят XXVIII Национален конкурс „Върбан Върбанов“ и V Национално състезание за млади изпълнители на българска музика
Инициативата се реализира с подкрепата на Министерството на културата и Община Бургас
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Инициативата се реализира с подкрепата на Министерството на културата и Община Бургас
Композиторът винаги е бил "за" младите хора да им се дава път в музиката
Непълно неизвестен е, а оглави класациите
Концерт на британското дуо
Kraftwerk отново на фокус
Освен таланта си на сцена, певицата показа изключителна находчивост
Отлагат се поредица от концерти
Тони Бенет почина
Първоначално мислили, че премиерското видео е монтаж
Създател е на аудиопродукцията за редица популярни български изпълнители
"Oceм cтъпĸи ĸъм бeзĸpaя нa джaзa" - пoд тoвa мoтo тази вечер стартира Ocмия мeждyнapoдeн "Джaз фopyм Cтapa Зaгopa"
Пъpвият нaциoнaлeн ĸoнĸypc за млади джаз-изпълнители e пocвeтeн нa Cвeтoвния дeн нa джaзa - 30 aпpил, и нa 45-гoдишнинaтa oт cъздaвaнeтo нa национално...
Най-малко 180 музиканти и музикални състава подписаха петиция до Конгреса на САЩ, в която искат изменения в Закона за авторските права в цифровата епо...
Четирихилядна публика препълни Зимния дворец в София за юбилейното пето издание на концерта "Обичам 90-те". Едни от най-обичаните евроденс и рап изпъл...
Стоян Янкулов – Стунджи ще бъде специален соло изпълнител на барабаните в големия концерт „Пейте с нас" по проект на Вели Чаушев и Асоциацията на млад...
Турската звезда Таркан мина под венчилото. Дамата на сърцето му се казва Пънар Дилек и всъщност е върла фенка на поп изпълнителя. Преди да се запознае...
След "Продиджи" и "The Exploited" стана ясно името на трета супер звездна група, която идва за фестивала "Summer Chaos" в Бургас - това са "Bullet for...
Известният певец завладява Лондон с концерт на 27 септември Родният шоубизнес доживя мощно международно признание - британската хит група World soul...
Гафове и чист късмет следват творците Има безброй виртуози, но най-големите музиканти не са техничари, а тези, които умеят да направят хит за вечни в...
Плеяда от фолклорни изпълнители ще представят магията на българската музика в Бургас за националния празник 3 март.Теодосий Спасов и Фолк Квинтет, Жен...