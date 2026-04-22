Предстоят XXVIII Национален конкурс „Върбан Върбанов“ и V Национално състезание за млади изпълнители на българска музика

XXVIII Национален конкурс за изпълнение на българска музикална творба „Върбан Върбанов“ (23–25.04) и V Национално състезание за млади изпълнители на българска музика (24.04).

Организирани от Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, събитията са с дългогодишна традиция и допринасят за утвърждаването на българската музикална култура и развитието на млади таланти.

Официалното откриване ще се състои на 23.04.2026г. със самостоятелен концерт на пианистката и член на журито Мария Десислава-Стойчева в Културен център „Морско казино“ от 18:00ч.

Гала концертът и церемонията по награждаване ще бъдат на 26.04.2026г. от 11:00ч. в Концертната зала на Областна администрация.

Пълната конкурсна програма и визуални материали ще откриете като прикачени файлове.

Програмата ще се проведе в различни културни и концертни пространства в Бургас, сред които Концертна зала на Областна администрация, Културен център „Морско казино“, Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ и Експозиционен център „Флора“ и е със свободен достъп за публика.

Събитията са част от „Дни на българската култура“, провеждани в рамките на националното отбелязване на 150 години от Априлското въстание под надслов „Мечтата България“.

Инициативата се реализира с подкрепата на Министерството на културата и Община Бургас.

