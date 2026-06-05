Казанлък празнува своя празник с почит към традициите, хората и бъдещето

С тържествена церемония по издигане на националния флаг и знамето на Казанлък, водосвет за здраве и благоденствие и присъствието на официални гости от България и чужбина, Казанлък отбеляза своя официален празник-най-тържествения ден от 123-тия Празник на розата.



Празничният ден събра на централния площад жители, гости и приятели на града, които заедно засвидетелстваха уважението си към богатите традиции, историята и духа на Розовата долина.



Сред официалните гости на церемонията бяха кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит д-р Киприан, бригаден генерал Атанас Георгиев – командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада, областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов, председателят на Общински съвет-Казанлък Николай Златанов, началникът на Регионалното управление на образованието Милена Йолдова, общински съветници, представители на държавни институции, кметове на населени места и общественици.



Празника уважиха и официални делегации от побратимени градове и партньорски общини от Испания, Унгария, Виетнам и Полша. Сред гостите бяха още Царица Роза 2026 Деница Малчева и нейните подгласнички Йоана Мицева и Анжела Иванова, почетни граждани на Казанлък и вписаните в Почетната книга на града.



След тържествения водосвет, отслужен от Старозагорския митрополит Киприан и свещеници от Старозагорската епархия, бе проведена церемонията по издигане на знамената на Република България и на град Казанлък с участието на представителна рота и военен духов оркестър от 61-ва Стрямска механизирана бригада.



В празничното слово бе подчертано, че Казанлък е град със славно минало и уверено бъдеще, съхранил традициите на розопроизводството и българския дух, но и град, който продължава да се развива чрез своите хора.





Специален акцент в програмата беше отбелязването на десетата годишнина от инициативата на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова за финансово подпомагане на лекари-специализанти и специалисти по здравни грижи.



Инициативата, създадена през 2016 година, се утвърди като успешен модел за подкрепа на местното здравеопазване и задържане на млади медицински кадри в региона.



За десет години по програмата са подпомогнати общо 59 лекари-специализанти и специалисти по здравни грижи. Инвестираните от Общината средства възлизат на 168 000 лева и са насочени към подготовката на кадри в едни от най-необходимите медицински направления.



Тази година финансова подкрепа получиха д-р Десислава Симеонова Олева – специалност „Кардиология“, д-р Георги Стойчев Стойчев – специалност „Нервни болести“, д-р Симона Апостолова Косева – специалност „Педиатрия“, д-р Гергана Николаева Беева и д-р Борислава Пламенова Арабаджиева – специалност „Образна диагностика“, д-р Петя Димитрова Стефанова – специалност „Гастроентерология“, както и Мария Петева Маркова – специалист по здравни грижи.



С грамота и стипендия беше отличена д-р Гергана Николаева Беева, специализант по образна диагностика.



По време на церемонията бе подчертано, че зад успеха на програмата стоят не само финансовите показатели, а десетките млади хора, избрали да останат в Казанлък и да посветят професионалния си път на грижата за здравето на местната общност.



Празничната програма продължи с изпълнения на ученици от Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“, вокална група „Искрица“ към НЧ „Искра“, мажоретни състави, както и с участието на Царица Роза и нейните подгласнички, които отправиха поздрав към жителите и гостите на града.



Финалът на тържествата постави традиционното българско хоро-символ на единството, приемствеността и силния дух на казанлъчани.



Така в деня на своя празник Казанлък отново показа, че съчетава по неповторим начин уважението към традициите с грижата за бъдещето, превръщайки се в пример за общност, която пази своите корени и инвестира в своите хора.





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