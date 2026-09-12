Празникът на розата завладява и Париж
Събитието цели да популяризира Казанлък като център на розопроизводството и културна дестинация
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Събитието цели да популяризира Казанлък като център на розопроизводството и културна дестинация
Нужна е промяна в политиките на държавата, за да бъде защитена българската роза, заяви държавният глава на Празника на розата
Тази вечер Казанлък преживя един от най-вълнуващите моменти от своя празник
Празничният ден събра на централния площад жители, гости и приятели на града
Очаква се двете събития да съберат голям брой зрители на и около пл. "Севтополис"
Срещата между бъдещите абитуриентки и градоначалника премина в приятелска атмосфера
„Блясък в движение“ се превърна в символично начало на пътя на новата Царица Роза и нейната мисия да обединява младите хора
И тази година сцената на „Царица Роза“ ще събере красота, талант, емоция и духа на Казанлък – градът на розите и традициите
На 15 май - петък ще бъде избрана 53- та Царица роза
Инициативите са част от програмата „Пътят към короната“ на Община Казанлък
Общо 34 абитуриентки от общината ще се състезават за най-изящната корона
Тази вечер в ДК "Арсенал" се проведе традиционното детско шоу "Принцеси на розата
Освен че спазиха традицията, младите момичета доказаха, че вървят пътя си към короната на “Царица Роза” в сплотеност и уважение
На специално изграден щанд ще бъдат представени богатствата на Долината на розите и красотата и традициите на Казанлък
Предаването ще се излъчи в сряда в 19ч по канал 0 и в събота 14:30 по националния канал 3
Нейни подгласнички станаха Елена Николаева и Мириам Григорова
Да стане Царица Роза е било нейна детска мечта
24 са претендентките за корона на Царица Роза
Нека в тези празнични дни всички в споделеност се потопим в аромата на рози
Направиха огромна роза от листа на маслодайната Дамасцена