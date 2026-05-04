Уроци по етикет на претендентките за „Царица Роза 2026“

Кандидатките за „Царица Роза“ 2026 прекараха един ден в Kings Valley Medical & Spa Hotel. В хотела те бяха посрещнати от Никола Петков – генерален мениджър на комплекса.



По време на посещението се запознаха с ползите от минералната вода и различните СПА терапии, както и с правилното използване на съоръженията за релакс, представени от спа мениджъра Веска Пищалова.



Дни преди това участничките преминаха и обучение по етикет, проведено в Marcon Italian Cuisine, с лектор Никола Петков. Той ги запозна с основни правила за поведение в официална среда и изграждане на уверено публично присъствие.



Инициативите са част от програмата „Пътят към короната“ на Община Казанлък.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com