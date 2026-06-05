С приказно 3D мапинг шоу и грандиозен спектакъл бе коронована 58-та Царица Роза

Тази вечер Казанлък преживя един от най-вълнуващите моменти от своя празник-с грандиозен спектакъл 58-ата Царица Роза получи официално своята корона.

Деница Малчева бе тържествено коронована и прие титлата на символична владетелка на Долината на розите -посланик на красотата, традициите и духа на Казанлък пред света.



Под звуците на завладяваща музика и впечатляващи балетни изпълнения, съчетани с мултимедиен шедьовър, стотици жители и гости на града се потопиха в приказен разказ за красотата, нежността и магията на маслодайната роза-символа, който прославя Казанлък далеч отвъд пределите на България.



„С поставянето на тази корона наричам: Носи короната на Царица Роза с достойнство и гордост. Бъди стопанката на нашия град и на долината. Разнасяй славата на Казанлък и България по света. Бъди достойна!“



С тези вдъхновяващи думи кметът на Община Казанлък Галина Стоянова официално коронова Царица Роза 2026.



Кулминацията на вечерта бе приказното 3D мапинг шоу, което озари площад „Севтополис“ и превърна фасадите в живо платно на историята, традициите и величието на Казанлък.



Последва красива заря и с нея светлина, цвят и емоция се сляха в незабравим спектакъл, събрал стотици погледи и аплодисменти под откритото небе.

Вечерта завърши с шоу спектакъл с участието на Памбос Агапиу.



Така, сред вълнение, красота и гордост, започна още една година под знака на розата -символ на Казанлък, който продължава да обединява поколения и да носи славата на града по целия свят.

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