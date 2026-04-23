34 казанлъшки грации ще се състезават за престижната титла „Царица Роза“

На официална среща вчера кметът на община Казанлък Галина Стоянова представи кандидатките за конкурса „Царица Роза“.



Общо 34 абитуриентки от общината ще се състезават за най-изящната корона.



По време на срещата кметът припомни, че конкурсът е единствен по рода си. Тя подчерта, че откакто заема този пост, винаги се е стремяла събитието да се утвърждава като престижно състезание, което не само показва красотата на участничките, но и изтъква тяхната интелигентност.



Представянията на момичетата предизвикаха възхищение сред присъстващите, като изпъкваха с възпитание, уважение към конкурса и най-вече обич към родния град



Заместник-кметът Сребра Касева представи и екипа, който ще се грижи за всяка една от кандидатките. Гергана Начева ще отговаря за хореографията и сценичното поведение на участничките, Стенли Нанчев ще се грижи за тяхната визия, а Йонко Русев ще запечата най-красивите моменти. Г-жа Касева представи и екипа от общината, който ще е неотлъчно до всяка царица - Деница Димитрова, Пламена Желева и Иванина Йолевска.



В края на срещата кметът пожела успех на всички участнички и ги насърчи да се забавляват, защото това преживяване се случва веднъж в живота.





