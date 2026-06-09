Проект Бузлуджа напредва

👉 В рамките на 36 месеца по проекта ще бъде изграден нов постоянен топлоизолиран покрив, ще се подменят прозорците и електроинсталацията. С това монументът ще бъде защитен от допълнително разрушаване.



ℹ️ Бенефициент е Областната администрация в Стара Загора, а Община Казанлък и Фондация „Проект Бузлуджа“ са партньори.



🗣️"Забавянето от няколко месеца ще бъде компенсирано с добра координация между всички заинтересовани страни", посочи вчера областният управител Калоян Дамянов. Той определи консервацията на Бузлуджа като основен приоритет на новия екип на Областната администрация.



‼️Кметът на Казанлък Галина Стоянова посочи, че Общината ще подкрепя работата при пълна прозрачност и в рамките на закона. От Агенцията за държавна финансова инспекция вече направиха проверка, която не установи незаконно разходвани средства по проекта.





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