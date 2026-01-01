Проект Бузлуджа напредва
Кметът на Казанлък посочи, че Общината ще подкрепя работата при пълна прозрачност и в рамките на закона
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Кметът на Казанлък посочи, че Общината ще подкрепя работата при пълна прозрачност и в рамките на закона
Право на глас имат 61 840 души, а за да бъде референдумът успешен, трябва до урните да отидат 40% от тях
Местното допитване ще бъде на 17 ноември
Тежки думи към Южна Корея
Барикадиралите се бяха изведени принудително с полиция и задържани
Напълно бе отхвърлена жалбата на семейството на Франциско Франко срещу ексхумацията му
Паметникът на Бузлуджа ще получи от американската фондация „Гети” безвъзмездно финансиране
Реставрирана фигура на лъв поставят днес на мястото на премахнатия паметник пред НДК. Статуята е част от войнишкия мемориал на Първи и Шести софийски...
Докато Алеко гледа любимата си планина Витоша, гражданите и гостите на София ще се наслаждават на неговия паметник. Това заяви столичният кмет Йорданк...
Тамер Халил със своята творба
Британски археолози смятат, че мистериозният произход на Стоунхендж може да е по-различен, отколкото сме смятали, пише "Индипендънт". По време на разк...
Паметникът на големия актьор ще бъде открит днес в родния му град Паметникът на големия Георги Калоянчев ще бъде открит днес в Морската градина на ро...
Паметникът на Цар Самуил в Скопие струва 1,5 милиона евро, което е точно три пъти повече от стойността на българската статуя (500 хил. евро), предизви...
Монументът трябва да е готов до 2017 г. за 1300-годишнината на паметната битка срещу сарацините Сдружение за издигане на паметник на кан Тервел в Ста...
Плевен. Паметникът на Емил Димитров в центъра на Плевен бе съборен. Монументът бе бутнат от работници на фирмата, която озеленява обновения площад....
Благоевград. По-добре късно, отколкото никога. Община Кресна не успя да монтира паметника на цар Самуил в центъра на града за отбелязването на 1000-го...
Стара Загора. Седемметров монумент, символ на трите световни религии – юдаизма, християнството и исляма, издигна казанлъчанинът Иван Петров в собствен...
Хасково. Радиоклип с гласа на големия актьор Джоко Росич ще набира средства за изграждането на монументалния комплекс "Васил Левски" край Свиленград....