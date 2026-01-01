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Калата се завърна в Бургас

Калата се завърна в Бургас

Паметникът на големия актьор ще бъде открит днес в родния му град Паметникът на големия Георги Калоянчев ще бъде открит днес в Морската градина на ро...

18 юли | 6:20
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