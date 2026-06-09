Кметът Пенчо Милков и екипът му представиха напредъка по важни инфраструктурни и обществени проекти

Кметът на община Русе Пенчо Милков и неговият екип дадоха традиционната си месечна пресконференция, по време на която представиха актуална информация по важни за града теми и отговориха на въпроси на представители на местни медии.

В началото на срещата кметът съобщи, че Община Русе предприема необходимите действия за изпълнение на изискванията на Българския футболен съюз, свързани с лицензирането на Градския стадион за мачовете на ФК „Дунав“ в Първа професионална футболна лига. Сред тях са обновяване на зрителските места, изпълнение на мерки за безопасност, подобряване на инфраструктурата и осигуряване на условия, отговарящи на стандартите за професионален футбол. Милков изрази благодарност към 13 русенски фирми, които са подкрепили инициативата за обновяване на стадиона. Той посочи, че благодарение на тях вече са осигурени общо 5636 нови седалки, с които ще бъдат подменени всички места за зрители на съоръжението. Кметът подчерта, че този жест е пример за обществена ангажираност и съпричастност към развитието на спорта в Русе и към стремежа градът отново да посреща мачове от елита на българския футбол.

Кметът информира още, че от 1 юли „Общински транспорт Русе“ ще започне да обслужва автобусната линия Русе – Басарбово. Той посочи, че това е част от дългосрочната визия на общината за укрепване ролята на общинския превозвач и за поетапно разширяване на дейността му при обслужването на транспортни линии извън града, когато това е икономически и организационно обосновано. По думите му предприетата стъпка ще допринесе за по-добра свързаност, по-голяма предвидимост на услугата и по-ефективен контрол върху качеството на обществените превози.

Значително внимание по време на пресконференцията беше отделено на ремонта на бул. „Съединение“ и състоянието на дървесната растителност по трасето. Кметът подчерта, че предприетите действия по премахването на над 20 дървета се основават както на становищата на ландшафтните инженери и специалистите от ОП „Паркстрой“, така и на независимо експертно обследване, изготвено от проф. д-р ланд. арх. Анелия Пенчева. Тя е преподавател и водещ експерт в областта на защитата на парковите растения, ландшафтната архитектура и приложната ентомология, дългогодишен преподавател в Лесотехническия университет. Според експертизата обследваните дървета през десетилетията са били подлагани на многократни тежки резитби заради близостта си до фасади, покриви и дворове. Вследствие на това в голяма част от тях са се развили сериозни гнилостни процеси в стволовете, скелетните клони и кореновите системи. Установени са множество кухини, разрушаване на дървесината от гъбни патогени, компрометирана устойчивост и силно дебалансирани корони, насочени към пътното платно. Констатирани са и коренови системи, които повдигат настилки и навлизат в основите на съседни имоти. В становището си проф. Пенчева посочва, че дърветата са с изчерпан жизнен потенциал и сериозно компрометирана биомеханика, което създава реална опасност от падане на цели дървета или от пречупване на големи клони при силен вятър, интензивни валежи или други неблагоприятни метеорологични условия. В експертизата се отбелязва още, че предстоящите строително-ремонтни дейности биха оказали допълнително въздействие върху част от кореновите системи.

По отношение на Доходното здание заместник-кметът Здравка Великова информира, че общината продължава действията за довършване на ремонта на емблематичната сграда. Тя обясни, че предстои откриването на нова процедура за избор на изпълнител, който да завърши строително-ремонтните дейности. Необходимостта от това произтича от установените допълнителни дейности по покривната конструкция, ламаринената обшивка и възстановяването на архитектурните елементи по кулите и статуите. След избора на изпълнител ще продължат ремонтите по покрива, фасадата и зала „Европа“. Великова подчерта, че намерението на общината остава Доходното здание да бъде изцяло завършено и възстановено, а след приключването на ремонта да бъде реализирано и художествено осветление.

В отговор на въпрос относно ТИР паркинга кметът уточни, че дружеството, което го стопанисва, е изпълнявало задълженията си по договора до настоящия момент. Просрочена е единствено последната вноска със срок 1 юни, като съгласно договорните условия вече се начисляват съответните лихви.

Коментирана беше и сградата на бившето Руско консулство. Пенчо Милков обясни, че намерението на общината е тя да бъде използвана за временно съхранение на картини и други произведения от фонда на Художествената галерия по време на ремонта на културния институт. По този начин ще бъдат осигурени необходимите условия за съхранение на ценните експонати до приключването на строителните дейности. За бъдещото предназначение на сградата предстои да бъдат проведени разговори и обсъждания на заседания на Общинския съвет.

Подробности относно системата за разделно събиране на текстилни отпадъци представи заместник-кметът Никола Лазаров. Той припомни, че системата функционира на територията на Русе от 2021 г., като през годините постепенно е разширявана. След въвеждането на новите европейски изисквания за разделно събиране на текстилните отпадъци обаче се е наложило предоговаряне на условията с фирмите оператори поради липсата на национален механизъм за финансиране на дейността. Лазаров посочи, че разговорите с изпълнителите са на финален етап и до края на седмицата се очаква да бъде подписан договор с една от трите фирми, обслужваща 34 от общо 69 контейнера на територията на общината. По думите му това ще позволи в кратки срокове графикът за обслужване на съдовете да бъде напълно нормализиран.

По време на срещата беше предоставена и актуална информация за асансьорните съоръжения в града. Стана ясно, че вече е избрана фирма, която ще извършва тяхната поддръжка. Временното забавяне при въвеждането в експлоатация на част от асансьорите се дължи на софтуерен проблем, свързан с ограничен дистанционен достъп до системите за управление. Общината работи по окончателното решаване на въпроса и се очаква в най-кратък срок съоръженията да заработят нормално.

В края на пресконференцията беше представена и информация за Арт кафето. Зам.-кметът Златомира Стефанова посочи, че наемателят вече е започнал ремонтни дейности по обекта и изпълнява поетите ангажименти по договора. Част от тях са свързани с инвестиции за развитието на културни и спортни събития. Очаква се обектът да отвори врати в края на месец юни.

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