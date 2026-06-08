Отдел „Туризъм“ към Община Стара Загора събра стотици деца на приказен детски празник

Отдел „Туризъм“ към Община Стара Загора организира приказен детски празник в парк „Станционна градина“. В събота паркът се превърна във вълшебен град, а малчуганите имаха възможност да се срещнат с любими приказни герои, сякаш излезли от страниците на книгите.

На различни локации в парка бяха разположени тематични щандове, където децата твориха, гледаха театрални представления и се запознаваха с обичани герои от приказния свят, впечатляващи със своите костюми и артистично присъствие.

Представленията и творческите работилници бяха вдъхновени от любими детски истории като „Чарли и шоколадовата фабрика“, „Пипи Дългото чорапче“, „Алиса в Страната на чудесата“, „Червената шапчица“, „Тримата братя и златната ябълка“, „Разсмей Скрудж и Марли“ и други.

Със спектакли, музика и танци децата зарадваха Държавният куклен театър – Стара Загора, актьорската школа „Театър ДоТ“ и ДЮССИ „Алегра“. Децата се радваха на срещите с орисниците от „Алегра“, които водиха специални творчески и танцови активности за малките участници. Денят премина с много настроение, ентусиазъм и положителни емоции, а всяко дете имаше възможност да се включи активно в забавленията.

Голям интерес предизвика специално обособеният зоокът на Зоопарк Стара Загора, където малките посетители можеха да нахранят животните и да научат любопитни и полезни факти за тях.

Освен многобройните атракции, децата имаха и специална мисия – да съберат стикери от всеки тематичен пункт, за да получат подарък в края на своето приказно приключение.

По покана на отдел „Туризъм“ към празника се присъединиха всички културни институти в града – Държавният куклен театър – Стара Загора, Държавна опера – Стара Загора, Драматичен театър „Гео Милев“, Регионалният исторически музей, Художествената галерия, както и Зоопарк Стара Загора, ДЮССИ „Алегра“ и актьорската школа „Театър ДоТ“, които заедно създадоха незабравимо преживяване за децата и техните семейства.

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