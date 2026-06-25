Празникът на розата завладява и Париж

На 27 юни 2026 г. в Париж ще се проведе празникът „България – страна на розите“, организиран от Асоциация „Христо Ботев“ и Българското неделно училище „Иван Вазов“.



Специална покана за партньорство е отправена именно към Община Казанлък, която ще представи културното и историческо наследство на Розовата долина.



В делегацията от града на розите участват Царица Роза 2026 Деница Малчева, представители на Исторически музей „Искра“, както и ансамбъл „Искра“ с главен художествен ръководител Цветан Цочев.



Програмата включва фолклорни изпълнения, изложба, работилница за деца, които ще рисуват рози, срещи с Царица Роза и представяне на продукти от розово масло.



Събитието цели да популяризира Казанлък като център на розопроизводството и културна дестинация, както и да насърчи културния обмен между България и Франция.





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