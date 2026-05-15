Бляскаво жури ще избере “Царица Роза 2026“ в Казанлък

Община Казанлък представя официално журито и водещите на конкурса „Царица Роза 2026“ – едно от най-красивите и очаквани събития в програмата на Празника на розата.



Тази година претендентките за короната ще бъдат оценявани от впечатляващ състав от личности, утвърдени в сферата на модата, културата, бизнеса и обществения живот.



Със Заповед на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова председател на журито е проф. Любомир Стойков – изкуствовед, културолог, публицист, медиен експерт и председател на Академията за мода, организираща годишни национални награди “Златната игла”.



Членове на журито са:



• Негово Превъзходителство Чикахиса Суми – извънреден и пълномощен посланик на Япония в България, който традиционно подкрепя конкурса и културните връзки между Казанлък и побратимените японски градове Фукуяма и Мунаката.



• Мария Кристиано – маркетинг мениджър на „Кристиано оф Рома Груп“, бранд, утвърдил се като символ на стил, качество и съвършенство.



• Мадлен Иванова – представител на модния бранд RADICHEV на дизайнера Стоян Радичев – едно от най-разпознаваемите имена в българската официална мода.



• Ирина Папазова – носителка на титлата „Супермодел на България“, собственик на модна агенция „Интерсаунд“ и организатор на конкурса „Мис България“.



• Тереза Палова – носителка на титлите „Лейди България“ и „Мис България“, чиито първи стъпки на модния подиум започват именно от конкурса „Царица Роза“.



• Костадин Зарев – президент на Ротари клуб Казанлък, икономист и финансист, представител на активната обществена и бизнес общност в града.



Водещи на конкурса ще бъдат Виктор Дремсизов и Мария Константинова – популярните лица на сутрешния блок „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR.



Със специално участие в спектакъла ще се включи танцова трупа „Шахира“ – атрактивни изпълнители, познати на зрителите от участието си в „България Търси Талант“.



И тази година сцената на „Царица Роза“ ще събере красота, талант, емоция и духа на Казанлък – градът на розите и традициите.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com