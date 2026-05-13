АНПТ „Искра“ отбеляза 60-годишен юбилей с празничен концерт

С тържествен концерт АНПТ „Искра“ към НЧ „Искра-1860“ – Казанлък отбеляза своя 60-годишен юбилей.



Празникът събра самодейци, творци, приятели и почитатели на българския фолклор.



Сред официалните гости бяха кметът на Община Казанлък Галина Стоянова и заместник-кметът Сребра Касева. Галина Стоянова поздрави главния художествен ръководител и почетен гражданин на Казанлък Цветан Цочев, както и всички участници в ансамбъла за приноса им към съхраняването на българските традиции и народното творчество.



Кметът се обърна и към диригента на народния хор към ансамбъла Соня Владева, която отбеляза 30 години творческа дейност като ѝ пожела още дълги години работа в хора.



В приветствието си кметът подчерта, че вече шест десетилетия АНПТ „Искра“ пази жив българския дух и прославя Казанлък в България и по света.



По повод юбилея тя подари на ансамбъла озвучителна уредба и обяви възможност за посещение и участие във Франция по време на Празника на розата в Париж.



Юбилейният концерт премина с много емоции, аплодисменти и признание към поколенията самодейци, превърнали АНПТ „Искра“ в символ на българския фолклор и духовност.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com