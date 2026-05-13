Старозагорското село Преславен отбелязва значими годишнини с празничен концерт

Народно читалище „Димитър Наумов 1908“ и Пенсионерският клуб в село Преславен организират празничен концерт на 23 май 2026 г. (събота).

Събитието е посветено на няколко значими годишнини: 175 години от рождението на Димитър Наумов, 170 години читалищно дело в България, 120 години от създаването на читалището в село Преславен и 60 години от откриването на новата читалищна сграда.

В началото на празничната програма, от 10.00 ч., ще се състоят водосвет и официално откриване на етнографската зала „Пътят на хляба“. Експозицията е разположена в сградата на читалището и представя оръдия на труда, архивни фотографии от жители на селото и автентични предмети, събрани чрез предварително организирана дарителска кампания. Основната ѝ цел е да проследи и представи традиционния процес на приготвяне на хляба.

Експозицията разказва историята на хляба – от сеитбата и жътвата до приготвянето на готовия продукт. Организаторите изразяват своята благодарност към екипа на Регионалния исторически музей – Стара Загора за оказаното съдействие при реализирането на инициативата.

От 11.00 ч. ще започне концертът с участието на самодейните състави при НЧ „Димитър Наумов 1908“:

· група за автентичен фолклор „Дай, бабо, огънче“;

· хумористична пиеса по разказите на Чудомир: „Зъболекарят“, „Знамето“ и „Фелдшерът“ от театрална група „Огнище“

Посетителите ще се насладят и на изпълненията на танцова формация „Орисия“ и ДЮНХ „Жарава“ при НЧ „Родина-1860“.

Екипът на НЧ „Димитър Наумов 1908“ припомня, че вече е стартирала подготовката за 13-ото издание на Фолклорния празник на житото „Пътят на хляба“ в с. Преславен, който ще се проведе на 27 юни 2026 г.

