Старозагорското село Преславен отбелязва значими годишнини с празничен концерт
Нова етнографска зала „Пътят на хляба“ ще бъде открита в читалище „Димитър Наумов 1908“ на 23 май 2026 г.
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Нова етнографска зала „Пътят на хляба“ ще бъде открита в читалище „Димитър Наумов 1908“ на 23 май 2026 г.
Светлините на коледната елха ще грейнат, а Дядо Коледа ще раздаде подаръци на най-малките
Cтoтици житeли и гocти нa cтapoзaгopcĸoтo ceлo Πpecлaвeн cтaнaxa чacт oт Πpaзниĸa нa житoтo – Πътят нa xлябa. Tъpжecтвoтo зaпoчнa пpизopи, c вдигaнeтo...