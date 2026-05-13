Технически срив остави града с два боклукчийски камиона

Ситуацията, свързана със сметосъбирането и сметоизвозването на територията на град Шумен, е овладяна и няма реална опасност от възникване на сериозна екологична криза. Това се казва в официално писмо от управителя на Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС) Юлиян Марков до кмета на общината проф. Христо Христов, разпространено късно снощи от общинския пресцентър.

Директен повод за официалното изявление на комуналното дружество стана постъпило остро предупреждение в Община Шумен от страна на самите работници в предприятието. Те алармираха местната власт, че по-голямата част от специализираната техника за сметосъбиране е извън строя и в пълна неизправност, което заплашва да затрупа града с боклук.

Едва два камиона на терен, чакат се части от Италия

От подробната техническа справка, предоставена официално от ръководството на БКС, стават ясни точните мащаби на аварията в гаража на дружеството. В момента по улиците на Шумен реално работят и оперират едва две от общо шестте специализирани сметоизвозващи машини.

Останалата част от автопарка е блокирана от сериозни повреди. Специализиран камион „МАН“ е с тежък проблем във вариопресата, като за отстраняването му вече е поръчан необходимият електронен модул директно от Италия.

Два от сметосъбиращите автомобили с марка „Мерцедес“ са напълно дефектирали поради сериозни повреди в скоростната кутия и двигателя.

Извънредни мерки и удължено работно време

За да се компенсира временното отсъствие на авариралата техника и докато траят ремонтните дейности, ръководството на БКС е предприело спешни организационни мерки. Въведен е извънреден удължен работен ден за служителите, като екипите са разпределени на смени. Целта на този график е да се предотврати натрупването на битови отпадъци около контейнерите и да се елиминира всеки възможен санитарен и екологичен риск за гражданите.

Въпреки успокоителните думи от страна на управителя на БКС, кметът на Община Шумен Христо Христов реагира незабавно на сигналите. Градоначалникът вече е разпоредил извършването на детайлна допълнителна проверка на място, която да установи реалното състояние на общинската техника и причините за масовите повреди, допълват от общинския пресцентър.

