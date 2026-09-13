Отиде си жената с аметиста. Невъзможната любов на Висоцки
Невероятната история на съветския бард с Людмила Абрамова
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Невероятната история на съветския бард с Людмила Абрамова
40 години от смъртта на великия руски бард
Повече от 40 години бардът изпълнява песните на Висоцки и работи в БНР Точно преди 40 години Владимир Висоцки издава първата си дългосвиреща плоча. З...
Астероид е кръстен на барда, който утре трябваше да навърши 76 години
Вършец. Граждани, почитатели на Владимир Висоцки, гости на Вършец тези дни оставят цветя пред паметника на идола на прогресивно мислещите хора Владими...