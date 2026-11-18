След неонацистката организация "Кръв и чест“ в Пловдив, която стана известна след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм под тепетата, сега в града бе разбита и расистка организация.

Пловдивската полиция прекрати дейността на крайнодясна расистка организация, самоопределяща се с наименованието "Ку-клукс-клан-Дивизия Пловдив".

Арестувани са 11 души, сред които и четирима непълнолетни - на възраст 16 и 17 години, за разпространение на крайнодясна идеология и призиви за насилие в интернет. Съществуването и дейността на организацията е станало известно по време на разследването за извършеното убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август 2026 г, уточниха от прокуратурата.

Специализираната операция е проведена вчера, след събрани доказателства по водено досъдебно производство в пловдивската дирекция на МВР и прокурорска преписка в Окръжна прокуратура – Пловдив. 11-те задържани, сред които и 32-годишният ръководител на организацията, са в ареста за 24 часа.

При извършените претърсвания на общо 14 адреса в Пловдив и Раковски и 2 автомобила са намерени и иззети различни книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, доказващи принадлежност към крайнодясната расистка организация, както и и текстове с указания за изготвяне на запалителни смеси.

От прокуратурата уточниха, че организацията съществува от януари миналата година и вече са повдигнати обвинения на ръководителя ѝ за проповядване и подбуждане към дискриминация, насилие и омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуална ориентация. Той е задържан за 72 часа. Към момента се повдигат обвинения и спрямо 10 членове на организацията, сред които и четиримата непълнолетни .

Припомням, че при акция на ДАНС и полицията, проведена в средата на август, бяха задържани трима души от пловдивския клон на неонацистката организация "Кръв и чест“. Ръководителят на пловдивския клон Ивайло Колев беше оставен за постоянно зад решетките, а другите двама – Ивелин и Теодор Велеви, бяха освободени под парична гаранция.