Макрон с извънредно обръщение към нацията. Обещанието

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че „нищо не оправдава“ „безконтролното“ насилие, избухнало по време на общонационалните протести през уикенда заради нарастващите разходи за живот и други недоволства.

„Тази вечер всички изпитваме гняв и срам“, каза Макрон в обръщение към нацията. Той подчерта, че трябва да се прави разлика между протестиращите с „основателни искания“ и онези, „които унищожаваха, чупеха и разграбваха“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Френският президент обеща и „пълна прозрачност“ относно действията на силите за сигурност по време на протестите, прераснали в насилие през уикенда. Обещанието му дойде след критики, че подготовката на полицията за демонстрациите е била недостатъчна.

В обръщението си Макрон съобщи, че е поискал от министъра на вътрешните работи Лоран Нунес да „направи всички необходими изводи“, особено по отношение на събирането на разузнавателна информация и предварителната оценка на ситуацията. Той добави, че очаква „ясни отговори“.