Мярка. Обединяват полети
Може да поразместят пътници
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Може да поразместят пътници
Колко броят за домати на двете места
България сред страните с най-голям отрицателен миграционен баланс спрямо Обединеното кралство
Появи се легендарна цигулка
Общо 389 души са били обвинени
45 000 домакинства са без ток
Правомощията му не са свързани само с целуване на ръката му, а със сериозно влияние в политиката и обществения живот
Ето какво се случва днес
Постави рекорд на Обединеното кралство през 2020 г
„В момента сме идентифицирали над 1000 случая с този вариант"
Възможна е кражба на интелектуална собственост
Шотландската национална партия получава все по-голяма подкрепа
Лондон Екатерина ДИМИТРОВАспециално за "Стандарт" Дни преди референдума на 18 септември, на който шотландците трябва да посочат искат ли или не да о...
Тези в подкрепя на оставането на Шотландия в Обединеното кралство отново са повече от привържениците на независимостта, сочат резултатите от последнот...