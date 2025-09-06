Продават най-милото на Айнщайн. Има и българска връзка

За всички европейски колекционери и почитатели на великия Алберт Айнщайн, настъпва момент, който се чакаше почти 1 век. На търг излиза легендарната му първа цигулка, която той си купува още като ученик.

Световноизвестният учен започва да свири на цигулка още като дете по настояване на майка си Паулина. Запазва това хоби до края на живота си, като често изпълнява произведения на Моцарт, Бах и Бетовен само за приятели.

Твърди, че музиката му помага да мисли.

Бъдещият Нобелов лауреат и автор на теорията на относителността си купува музикалния инструмент в Германия в средата на 1890-те години, малко преди да замине за Швейцария, за да учи в Политехническото училище в Цюрих.

Любимата си цигулка Айнщайн рядко давал на други, но един от щастливците бил българин. Това е най-добрият ни физик от началото на 20-ти век - професорът Рашко Зайков. Макар и почти неизвестен у нас, той е световно признат авторитет, а в Берлин е специализирал теоретична физика при Айнщайн. Така двамата се сприятеляват, работят заедно по различни теми, а в свободното си време свирят на цигулката.

През 1926 година, Зайков става първият българин – стипендиант на Хумболтовата фондация, за което Айнщайн лично му ходатайства. Близките на Зайков разказват, че той имал уникалната способност да се съсредоточава така, че нищо да не е в състояние да го разсее. Можел да работи без прекъсване по четири денонощия.

Всичко това става ясно от публикуваните наскоро спомени на физика, в които той разказва, че

Айнщайн бил изключително щедър и широко скроен човек

„Веднъж даде последните си пари на двама закъсали унгарски студенти, а после ми поиска петаче за трамваен билет“, пише нашият учен.

Следващите години българският физик е неизменен гост на благотворителните концерти в берлинската синагога, където се събира най-необичайният квартет, съставен само от Нобелови лауреати: Айнщайн свири на цигулка, Макс Планк – на пиано, Фрондлих – на виола, Макс фон Лауфе – на виолончело.

Последният е бил и най-близък приятел на Алберт. Затова през 30-те години на миналия век, когато нацистите идват на власт, а Айнщайн решава да емигрира в САЩ, продава цигулката си точно на него, за да не изчезне безследно.

20 години по-късно световно известният немски физик подарява цигулката на свой достоен ученик и голям фен на Айнщайн - Маргарет Хомрих от Брауншвайг. Съкровената вещ се пази в семейството й повече от 70 години. Пра-пра-правнучката най-накрая ще се раздели с нея.

Наддаването ще се състои в Обединеното кралство и ще започне от 400 000 долара, съобщи английската аукционна къща Dominic Winter, която ще проведе търга на 8 октомври.

Втората цигулка

След като пристига в САЩ и започва да преподава в университета в Принстън, Айнщайн започва да се оплаква на колегите си, че цигулката много му липсва. Тогава те му правят специален подарък, като новата е изработена от виртуозния майстор Оскар Щегер през 1933 година. Вътре, в тялото на цигулката, има надпис: "Направена за най-великия учен на света, Алберт Айнщайн, от Оскар Щегер".

С тази цигулка Айнщайн не се разделя до смъртта си, а малко преди това я подарява на младия Уилям Хибс, с когото заедно преподавали. Наследниците на учена също дълго време я държаха в сейф, но преди 7 години я продадоха на търг в Ню Йорк за 520 хиляди долара.

