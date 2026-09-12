Физик от Харвард откри точното местоположение на Рая във Вселената
Той представя научни аргументи, които свързват теорията на относителността на Айнщайн с древните идеи за вечния живот
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Той представя научни аргументи, които свързват теорията на относителността на Айнщайн с древните идеи за вечния живот
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Блестящият физик ни напусна преди 40 години
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