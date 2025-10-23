Андреа и Кубрат се събират! Какво се случва

"Ще събера Андреа и Кубрат Пулев в Индонезия." Това обяви сензационно единствено пред "България Днес" "пиарът на звездите" Атанас Лазаров.

"Знам, че и двамата харесват Бали. Нямам обаче за цел да възстановявам по този начин връзката между тях, двамата вече имат свой отделен личен живот", уточни Лазаров.

Той е поканил официално попфолк звездата и шампиона да участват в неговото предаване по голяма бг телевизия, в което известни личности у нас заминават на екзотични дестинации, и е получил тяхното съгласие.

Андреа и Кубрат ще бъдат настанени на остров. Двамата ще се разхождат, ще опитват местните специалитети, ще посещават популярни места. За късмет и певицата, и боксьорът имали малка пролука в супернатоварените си графици след Нова година и в началото на януари 2026-а.

"Идеята да се съберем с Кубрат е много добра", коментира за вестника и сексапилната изпълнителка. Бившата любима на боксовия ас разкри за "България Днес" и още една любопитна подробност. "С Кубрат си останахме много близки приятели. И това е напълно нормално след една толкова наситена и дълга връзка", наблегна Андреа.

Певицата допълни, че редовно се чуват по телефона и изобщо не са прекъсвали комуникацията помежду си, както месеци наред тръбяха някои таблоиди.

Андреа поясни още за вестника, че самата тя никога не е била в Бали - нито сама, нито с Кобрата.

Андреа обаче припомни, че бившият й избраник в момента е изключително зает с интензивни тренировки. На 12 декември Пулев ще се изправи срещу руската машина за нокаути Мурат Гасиев в главна битка на голяма международна боксова галавечер в Дубай.

