Михаела Маринова призна! Ето кога ще е сватбата

Певицата Михаела Маринова разкри нови подробности около предстоящата си сватба.

„Манипулацията е най-честият вид комуникация, колкото и да е странно. Битките днешно време се водят точно по този начин. Много по-лесно ще бъде, ако човек дойде при теб и ти каже: „Аз не те харесвам", вместо да си играем подмолни игрички. Не подкрепям лъжата", заяви Михаела в "На кафе".

Тя коментира и връзката си с любимия си мъж, с когото е сгодена:

„Хората ме помнят като малкото дете на 16 години и още не могат да проумеят, че съм сгодена. Заслужих си това щастие, което получавам с човека до себе си. Майка ми каза, че ще усетя кой е правилният за мен – аз се чудех как ще стане това, но него го усетих и тя беше права."

Певицата разказа, че двамата са заживели заедно още на втория месец от връзката си и оттогава многократно са говорили за брак и семейство.

„Очаквах той да ми предложи. Няма да отлагаме сватбата много – няма смисъл да я бавим. Искам да е през пролетта или лятото, за предпочитане в края на май. Ще бъда рокендрол булка", усмихна се Михаела.

