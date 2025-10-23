Уникален гаф по bTV! Обявиха края на...

Униклаен гаф в ефира на bTV. Водещият Златимир Йочев допусна меловка грешка на езика.

Това стана докато то обявяваше следващите гости в предаването, които трбяваше да коментират предстоящото приемане на бюджета.

„Поглеждаме към бюджета на България, как ще изглежда той в последните месеци на държавата...“, започна Йочев.

„Последните месеци на годината, че много апокалиптично стана с „на държавата“, прекъсна го колежката му Мария Цънцарова, заливайки се в смях.

„О!“, усети се Йочев и сложи ръка на устата си притеснен. „Така, така. Грешка на езика“, поправи се той.

„Затова побързах да те коригирам“, обясни му Цънцарова.

