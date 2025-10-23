Филип Киркоров преживя тежка загуба и взе огромно решение

От смъртта на Бедрос Киркоров, руския естраден певец с български корени, измина повече от половин година. Обикновено този срок е достатъчен да се уредят въпросите с наследството. Но оказва се, че върху имуществото на изпълнителя и до днес все още никой не е предявил претенции.

На 18 март, когато сърцето на 92-годишния артиста спря, единственият му син Филип Киркоров е в чужбина.

Въпреки това той първи съобщи трагичната новина в социалните мрежи: „Днес, в 15:37, си отиде моят баща. От сърцето ми той няма да си отиде никога. Ценете всяка минута, прекарана с близките си“, написа тогава певецът.

Именно споменът за баща му се превърна в най-ценното наследство за Филип, който и не пожела да наследи материалното имущество, което баща му оставя след себе си.

Бедрос Киркоров притежавал два апартамента в Москва. Имал и имот във Велики Новгород, където живеел със своята втора съпруга Людмила Смирнова. Двамата се запознават по време на гастроли и през 1997 г. се венчават в църква. Тогава Филип Киркоров не скри възмущението си, тъй като баща му няма църковен брак с майка му Виктория Лихачова.

От брака си със Смирнова Бедрос Киркоров има дъщеря — Ксения, родена през 2002 г., но детето оцелява едва няколко дни. Нямат повече деца, а след 26 години брак се развеждат.

Така Филип Киркоров остава единствен наследник на своя баща. По-големият брат на Бедрос е починал отдавна, а сестра му, която е оперна певица, отдавна живее в САЩ.

И въпреки всичко до момента Филип не предявява правата си на наследник. "Той предпочита всичко да остане за хората, за държавата. И имуществото да се ползва от тези, които имат нужда", казва адвокатът на Бедрос, който и до днес се занимава със семейните дела, предава LadyZone.

Преди време Филип Киркоров сподели и последната молба на баща си. „Той сякаш усещаше, че му остава малко. И ме предупреди - да не скърбя, да не отменям концерти. Много се тревожеше за това. И аз му обещах. Но и посветих последвалите концерти на него, а в програмата включих и любимите му песни“.

