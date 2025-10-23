Обрат! Истината за Бриджит Бардо

Френската киноикона и настоящ защитник на животните Бриджит Бардо слага край на спекулациите относно здравето си, които заливат социалните мрежи. На 22 октомври звездата използва своя профил в платформата X, за да опровергае слуховете, че е починала, съобщава People, предава LadyZone.

„Не знам кой е човекът, който е започнал да разпространява тази фалшива новина за моето изчезване, но знайте, че съм добре и нямам намерение да си взимам сбогом с никого“, казва тя.

Острото изявление на Бардо дойде, след като френският инфлуенсър Анис Зитуни, публикува в социалните мрежи информация, с която уверява последователите си, че притежава „ексклузивна информация“ за смъртта на актрисата. В поста дори се е споменавало, че „ковчегът й е поръчан“. По-късно тази публикация беше изтрита.

Това се случва само седмица, след като френският вестник Var-Matin съобщи, че 91-годишната звезда е била хоспитализирана в Тулон за почти три седмици. Според информацията, Бардо е претърпяла хирургическа намеса „като част от сериозно заболяване“.

Въпреки че първоначално състоянието й беше определено като тежко, близки източници на Бардо обявиха пред френски агенции, че операцията й е била лека и е преминала успешно. Звездата е благодари на екипа на частната болница, в която е оперирана и съобщава, че вече се възстановява у дома.

Интересното е, че дори след личното опровержение на Бриджит Бардо, инфлуенсърът продължава да твърди, че първоначалната му информация е вярна. В последваща публикация той заявява, че е изтрил съобщението си, но добавя и друго важно уточнение.

„Не тя управлява своя профил в платформата X,. Ще видите, когато AFP официално обяви смъртта й“, пише той.

Легендарната френска звезда Бриджит Бардо предизвика тревога сред феновете, след като местният вестник Var-Matin съобщи, че е била хоспитализирана в Тулон за близо три седмици. Според медийните публикации, тя е претърпяла хирургическа интервенция, свързана със „сериозно заболяване“.

