Нов феномен! Хора се събират да четат заедно, местата се разграбват
Съчетават уелнес и спа и социални контакти
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Съчетават уелнес и спа и социални контакти
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В няколко общини има нанесени поражения
Битката стигна пика: Заключват седалките с катинар
Експозиция на колела ще кръстосва страната с магията на игрите Музей на кукера ще отвори врати в община Симитли до края на годината. Все още се търси...
Безплатно ще прибира от гражданите негодна битова техника общината в Брезник. Хората могат да подават заявки в местната администрация за изхвърлените...
Нови материални културни ценности ще бъдат вписани в регистрите на общините. За това настоява областната администрация в Перник, съобщи заместникът на...
Фелдшерка събра изоставения Христо с кака му