Нов феномен! Хора се събират да четат заедно, местата се разграбват

За Джеймс Лакингтън, британски обущар от XVIII век, превърнал се в книготърговец, бракът имал едно особено практично измерение: да си осигуриш партньор за четене. „Бях във възторг само при мисълта, че ще имам жена, с която да чета – и която да чете на мен“, пише той в мемоарите си. В романа „Wives and Daughters“ на Елизабет Гаскел пък книжният клуб в Холингфорд е „центърът на новините и клюките – клубът на малкия град“.

Днес четенето все по-често се възприема като нишово занимание – и като самотно. Според American Time Use Survey едва 16% от хората четат за удоволствие всеки ден. Причините са прозаични: електричество, масова грамотност и… екрани. Както отбелязва Абигейл Уилямс от King’s College London, преди векове светлината в дома е била колкото тази от днешен хладилник. Четенето на глас не е било просто икономия на свещи, а повод за разговор, за общуване, за споделено преживяване. Днес е по-приемливо да се взираш в телефона си в компания, отколкото да отвориш книга, съобщава Bloomberg.

И точно тук се появява новата (или добре забравена стара) тенденция: четящите уикенди.

В една февруарска сутрин, край маса с плодове и сладкиши, авторката на текста спокойно отваря „Motherland“ на Джулия Йофе – без угризения, без празни разговори. Всички наоколо са дошли за същото: платили са, за да четат. Участниците са част от ретрийта Rest + Read в Уелс – място, където програмата включва… книги. Разходките, сауната и разговорите са опция, не задължение.

През последните години подобни ретрийти никнат из САЩ и Великобритания. Компании като Ladies Who Lit, Page Break и Bad Bitch Book Club разпродават местата си месеци напред. Формулата е проста: група (най-често жени), тишина, книги – и усещането, че не си сам в това иначе самотно удоволствие.

Тази вълна е част от по-широк феномен, захранван от BookTok и звездни онлайн книжни клубове. Четенето отново става социално – както е било столетия наред. „В продължение на векове това беше единственият начин да четем – заедно“, казва Уилямс.

Някога това е означавало семейства край огнището, жени, които си четат, докато шият, или непознати, потънали в книги един до друг на обществени места. Днес тези сцени избледняват. Посещенията в библиотеки в САЩ са спаднали с над 56% за десетилетие, а дистанционната работа изяде още едно класическо място за четене – градския транспорт.

Влакът, книгата и изгубената близост

Леа Прайс от Rutgers University припомня връзката между четенето и пътуването. Още през XIX век издателите усещат потенциала: Хенри Уолтън Смит започва да продава евтини романи по гарите в Лондон, а Алън Лейн пуска автоматите „Penguincubator“ с цветните си издания.

Не толкова отдавна книгите бяха естествена част от метрото – в Ню Йорк или Лондон. Споделеното мълчание между непознати, всеки с книга в ръка, създаваше странно чувство за общност.

Днес екраните са новият фон.

Повече от четене: нуждата от връзка

Хората не отиват на ретрийтите само за да отметнат списък с книги. Те търсят компания. Според Майки Фрийдман успехът се измерва с нещо просто: дали участниците си тръгват с нов приятел.

Форматът варира – от четене на глас през целия уикенд до спа преживявания с книги между масажи и йога. Общото е усещането за „позволено време“ – време, в което никой не те дърпа към задължения, известия или чужди очаквания.

Интересен детайл: дори без изрично да са насочени към жени, тези събития почти винаги се изпълват предимно от жени. Причината е както в доминиращата им роля в съвременния книжен свят, така и в самия маркетинг – смесица от уелнес, бягство и малко лукс.

Четенето като терапия

Според Лий Стайн тези ретрийти продават идея: че съсредоточаването върху литературата може да бъде толкова възстановяващо, колкото масаж или спа процедура.

И има защо. Исторически женските книжни клубове са наследници на групите за взаимна подкрепа от 60-те и 70-те години – пространства, в които жените са намирали време за себе си и за развитие извън домашните задължения.

Днес нуждата изглежда същата, просто формулирана по нов начин.

Истинският враг: разсейването

Проблемът вече не е липсата на време, а липсата на концентрация. Както отбелязва Прайс, някога работата е „изяждала“ четенето. Днес това правят кратките дигитални формати.

Един полет без интернет или уикенд без сигнал могат да свършат повече работа от всякакви планове за „повече четене“. Истината е проста: не сме бавни читатели – просто сме постоянно прекъсвани.

Тихият лукс да отвориш книга

В края на ретрийта резултатът не е впечатляващ като брой страници. Но ефектът е друг: яснота. Какво ти трябва, за да се съсредоточиш. И защо изобщо четеш.

Във влака обратно – телефонът на самолетен режим, книга в ръка – се появява едно почти забравено усещане: че четенето не е бягство от света, а начин да бъдеш в него… по-дълбоко.

