В наш голям град събират градушка с лопати!

На места ураганният вятър и падналите валежи са нанесли поражения в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино, съобщиха от областната администрация в Шумен.

Областният управител Катя Иванова разговаря с ръководството на „Електроразпределение Север" АД в Шумен.

Има населени места, които са без електрозахранване, екипите работят за отстраняване на авариите в кратки срокове. Към момента няма проблеми с водоснабдяването, предаде bTV.

Кадри в социалните мрежи показват, че в Разград е паднала и градушка, а хора я изриват с лопати.

