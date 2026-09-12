Страшен гаф на изборите. Търсят се 40 лопати
Оказа се, че не били компютри, а компоти
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Оказа се, че не били компютри, а компоти
В няколко общини има нанесени поражения
Ако изпратят оръжието по-късно, ние пак ще благодарим, но тогава много неща ще бъдат изгубени, заяви министърът
Бой между българи и роми вдигна на крак полицията в Дупница. Трима българи са с тежки рани по главата, един от ромите е със счупена челюст след бой с...
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Вместо да агитират, политиците ще помагат на бедстващите семейства Кандидатите за депутати нагазват в калта. Вместо да агитират с костюми и вратовръз...