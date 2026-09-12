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Депутати с лопати

Депутати с лопати

Вместо да агитират, политиците ще помагат на бедстващите семейства Кандидатите за депутати нагазват в калта. Вместо да агитират с костюми и вратовръз...

08 септември | 22:45
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