Иво Сиромахов предложи работа на Венета Райкова!

Bенета Райкова да седне в стола на водещия на "Вечерното шоу на Слави" по тв "7/8".

Това предложение набира скорост в социалните мрежи, след като устатата блондинка беше свалена от ефира на Би Ти Ви и предаването "Преди обед", а в същото време дясната ръка на Слави - Иво Сиромахов, скандално напусна екипа на шоумена. Негов заместник стана бившият му колега и бивш депутат Филип Станев.

Предложението бързо събра хиляди харесвания и над сто коментара.

Най-изненадващ се оказа коментарът на самия Иво Сиромахов, който написа в провокативния си стил: "Аз съм ЗА!".

И така "даде благословията си" бившата водеща на "Горещо“ да влезе в неговите обувки като лице на "Вечерното шоу на Слави Трифонов".

Междувременно Венета Райкова не пропусна да поздрави Слави за рождения му ден на 18 октомври шоуменът навърши 59 години, пише "Ретро". Тя припомни, че именно той е бил първият й гост в предаването "Ексклузивно“ по телевизия Европа през далечната 1998 г.

Останала без работа, Венета продължава да се изявява и като писателка и инфлуенсър. Откакто е без работа, тя активно промотира книгите си и не спира да дава съвети за женско здраве

