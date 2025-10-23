Изумителен епизод на "Аз обичам България“. Силни емоции

Незабравими емоции в „Аз обичам България“.

Присъствието на спортист номер едно за хора с увреждания на България поднесе незабравим епизод. Макар и с физически проблеми, откакто е роден, Георги Иванов не се примирява, че е различен, и достига своя спортен Еверест.

Днес той играе на високо ниво баскетбол на колички в Европа с италианския си клуб Реджо Калабрия, в който преминава след трансфер от гръцкия Панатинайкос.

През 2023 година България остава на крачка от медал на Европейското и завършва на четвърто място. Георги обаче попада в идеалната петица на турнира, което е престижна индивидуална награда и признание за личните му качества на спортист.

Той продължава да пише история - от шесткратен шампион на България до сребърен медал в Еврокъп.

Неговите родители са голямата му подкрепа, а брат му започва да тренира баскетбол на колички, въпреки че няма увреждания, от солидарност и любов. Другият източник на сила за Георги са съотборниците, които се превръщат в най-близките му приятели.

Георги не остава различен към трудностите, пред които се изправят други хора с увреждания у нас. Мечтае да ги вдъхновява и да бъде пример, тъй като вярва, че спортът може да лекува душата и физически да трансформира ограниченията в потеннциал. И, защото понякога светлината в нечий път става ориентир в тъмнината на другите.

Пред твърдия характер, дух и уменията на Георги се преклони и Алекс Сърчаджиева. Водещата го определи като изумителен и вдъхновяващ човек, и призна, че за всички е огромна чест да бъде в това студио.

Един по един възхищението си пред Георги Иванов показаха и участниците, които му стиснаха ръката – Филип Буков, братята волейболисти Валентин и Георги Братоеви, и актьорите Стоян Дойчев, Боряна Братоева и Петър Антонов.

Помолен от Алекс да каже нещо на българите, Георги отправи кратко, но съдържателно послание: Бъдете добри, това променя света. А след това не скри, че мечтае някой ден България да стигне до параолимпиада по баскетбол на колички.

Запитан от Сърчаджиева, как би могло да стане това, Георги заяви по бТВ: Искам да има колкото се може повече клубове, и повече хора, които се занимават с този спорт, тъй като е специфичен. Родителите пък трябва да освободят мисленето си и да се пречупят. Да приемат децата си, каквито са, и те да имат възможност да спортуват, а не да ги затварят в една стъклена кутия, и да им правят лоша услуга, защото няма невъзможни неща.

